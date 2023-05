Türkei: Drittplatzierter Ogan kündigt Unterstützung Erdogans in Stichwahl an

Sinan Ogan hat am Montag seine Unterstützung für den amtierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angekündigt. Erdogan geht als Favorit in die Stichwahl.

Der Drittplatzierte bei den Wahlen in der Türkei, Sinan Ogan, hat am Montag seine Unterstützung für den amtierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angekündigt. Erdogan und sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu gehen am 28. Mai in die Stichwahl. „Ich lade diejenigen, die für uns gestimmt haben, ein, Erdogan zu unterstützen“, sagte Ogan am Montag. Beobachter waren davon ausgegangen, dass die Wähler des Rechtsaußenkandidaten ohnehin zu großen Teilen in das Erdogan-Lager wechseln würden.

Erdogan gilt vor der zweiten Runde im Inland wie im Ausland als Favorit, nachdem er die absolute Mehrheit in der ersten Runde am 14. Mai nur knapp verpasst hatte. Er war in der ersten Wahlrunde auf 49,52 Prozent der Stimmen gekommen.

Wähler in Deutschland können noch bis 24. Mai Stimme abgeben

Für die Türkei ist es die erste Stichwahl über die Präsidentschaft in ihrer Geschichte. Im Inland sind rund 61 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Dazu kommen rund 3,4 Millionen im Ausland lebende Wahlberechtigte, allein 1,5 Millionen davon wohnen in Deutschland. Sie können bis zum 24. Mai ihre Stimme abgeben.

Ob Ogans öffentliche Wahlempfehlung tatsächlich einen Einfluss auf die Wählerentscheidung hat, ist umstritten. Sinan Ogan hatte in der ersten Runde gut fünf Prozent der Wählerstimmen bekommen. Kurz vor seiner Rede hatte sich das ultranationalistische Parteien-Bündnis, dessen Kandidat er war, aufgelöst. Einer der ehemaligen Bündnispartner nannte die Erklärung Ogans dessen „eigene politische Präferenz“, ein anderes Ex-Allianz-Mitglied hatte am Sonntag seine Unterstützung für den Erdogan-Herausforderer Kemal Kilicdaroglu verkündet.