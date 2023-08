Türkei: Explosion in Getreidespeicher im Hafen von Derince (Video)

Bei einer Explosion im Hafen von Derince in der türkischen Provinz Kocaeli sind zehn Menschen verletzt worden. Das berichtet die türkische Tageszeitung Sabah. Nach ersten Erkenntnissen soll die Explosion im Silo der türkischen Getreidebehörde (TMO) stattgefunden haben. „Man hat erfahren, dass einer der Weizensilos explodiert ist“, berichtet ein CNN-Türk-Korrespondent vor Ort. Es wird angenommen, dass es zu dem Zeitpunkt passierte, als eine Schiffsbesatzung Weizen kaufte.

Laut einem Bericht von CNN Türk, der türkischen Version des Nachrichtensenders CNN aus den USA, war am Montag gegen 14.40 Uhr im Hafen von Derince ein Explosionsgeräusch zu hören gewesen. Weiter heißt es in dem Bericht, die Explosion sei auf die Wechselwirkung chemischer Substanzen zurückzuführen. Auf dem Onlinedienst Twitter (X) ist in einem geteilten Video aufsteigender Rauch zu sehen. Zahlreiche Rettungsteams wurden in das Hafengebiet etwa 75 Kilometer südöstlich von Istanbul entsandt.

BREAKING: Massive explosion reported at port in Derince, east of Istanbul in Turkey pic.twitter.com/0lGJNujOCn — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 7, 2023

Aufgrund des Drucks der Explosion seien nach ersten Erkenntnissen Fenster in Wohnhäusern der Gegend beschädigt. Die alarmierten Rettungskräfte seien derzeit noch mit den Löscharbeiten des nach der Explosion ausgebrochenen Feuers beschäftigt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.