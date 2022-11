Türkei: Mehrere Verletzte durch Raketenbeschuss aus Syrien 

Ankara hatte zuvor Kurden in Nordsyrien angegriffen. Als Reaktion darauf sei nun von syrischer Seite aus zurückgeschossen worden.

Sicherheitskräfte inspizieren die Trümmer eines Elektrizitätswerks in Nordsyrien, das durch türkische Luftangriffe zerstört wurde. dpa/Baderkhan Ahmad

Durch eine aus Syrien abgefeuerte Rakete sind türkischen Medienberichten zufolge an der türkisch-syrischen Grenze mehrere Menschen verletzt worden. Staatlichen Medien zufolge seien unter den Opfern nahe der türkischen Stadt Kilis ein Soldat und vier Polizisten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag. Die Rakete sei von der syrischen Kurdenmiliz YPG abgefeuert worden, hieß es. In dem Bericht wurde die syrisch-kurdische Organisation YPG für den Angriff verantwortlich gemacht.

Er richtete sich demnach gegen den Grenzposten Bab al-Hawa, den letzten Übergang für internationale humanitäre Hilfslieferungen, die von der UNO aus der Türkei nach Nordsyrien gebracht werden. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und kurdische Aktivisten erklärten gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass türkische Militärstützpunkte in der syrischen Region Aleppo beschossen worden seien. Es seien Vergeltungsmaßnahmen für die türkischen Angriffe gewesen, hieß es.

Rache für türkische Angriffe in Syrien?

Die Türkei hatte zuvor eine Militäroffensive gegen kurdische Einheiten in Nordsyrien sowie gegen Stellungen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak gestartet. Die Angriffe richteten sich nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums gegen Stützpunkte der PKK und der YPG, die Ankara als syrischen Ableger der PKK betrachtet. Syrischen Aktivisten zufolge wurden bei den Angriffen mehr als 30 Menschen getötet.

Ankara macht eine angebliche PKK-Anhängerin aus Syrien für den Anschlag in Istanbul verantwortlich, bei dem am Sonntag vor einer Woche sechs Menschen starben.