Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem Nachbarland Griechenland erneut mit dem Einsatz von Waffengewalt gedroht. „Wir können plötzlich eines Nachts kommen“, sagte Erdogan bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Den Satz hatte der türkische Präsident in der Vergangenheit häufig bezogen auf militärische Operationen verwendet – etwa in Bezug auf Syrien oder den Irak.

Dabei bezog sich Erdogan auf die angebliche Ausrichtung des S-300-Luftverteidigungssystems Griechenlands auf türkische Jets. Athen bestreitet diese Vorwürfe Ankaras. Der umstrittene Präsident ist am Dienstag zu einer dreitägigen Balkanreise aufgebrochen. Geplant sind Staatsbesuche in Bosnien und Herzegowina, Serbien und Kroatien.

Erdogan: EU für ausbleibende Gaslieferungen selbst verantwortlich

Es ist nicht die erste offene Drohung, die Erdogan direkt an Athen richtet. Bereits am Samstag hatte er Griechenland die Stationierung von Militäreinheiten auf Inseln in der Ägäis vorgeworfen und dabei ähnlich scharfe Worte gewählt. Athen begründet die Militarisierung mit einer Bedrohung durch Ankara und dem Recht auf Selbstverteidigung.

Zudem äußerte sich Erdogan zu den Folgen der wegen des Angriffskriegs in der Ukraine gegen Russland verhängten EU-Sanktionen. Durch seine Provokationen trage der Westen selbst Schuld an den nun ausbleibenden Gaslieferungen. Wladimir Putin müsse angesichts der europäischen Haltung „alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel und Waffen einsetzen“, zitierte das US-Wirtschaftsmagazin Barron’s den türkischen Präsidenten. Erdgas gehöre „leider“ auch dazu. Die Türkei selbst bezieht einen großen Teil ihrer Gasimporte aus Russland.