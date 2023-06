Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate besuchte am Wochenende die Türkei. Ein nun aufgetauchtes Video zeugt von einer weitere Stärkung der Partnerschaft.

Am Sonntagabend besuchte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gemeinsam mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Abu Dhabi Scheich Muhammad bin Zajid bin Sultan al-Nahjan ein Restaurant im Istanbuler Stadtteil Bakırköy. In den sozialen Medien kursiert ein Video, in dem die beiden Machthaber das Restaurant umgeben von Delegierten und Fotografen Händchen haltend verlassen.

Erdogan and UAE president MBZ are leaving a restaurant hand in hand pic.twitter.com/NkKFif4Y6f — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 11, 2023

Kronprinz bin Zajid traf am Samstag zu seinem Arbeitsbesuch in der Türkei in Istanbul ein und wurde bei seiner Ankunft von Erdogan begrüßt. Die beiden Staats- und Regierungschefs haben Gespräche geführt, um Möglichkeiten zur Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern zu erörtern, wobei der Schwerpunkt auf der weiteren Verbesserung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Unterstützung der regionalen Stabilität liegt.

Bin Zajid besuchte am Samstag auch das Champions-League-Finale im Atatürk-Olympiastadion, bei dem Manchester City Inter Mailand besiegte und sich zum Meister krönte. Manchester City gehört der City Football Group, einer in Großbritannien ansässigen Holdinggesellschaft, deren Mehrheitsanteile im Besitz von Mohammed bin Zayeds Bruder Mansour bin Zajid sind.

Die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate kämpften seit dem Ausbruch der arabischen Aufstände vor etwa 12 Jahren um Einfluss im Nahen Osten. Sie haben im libyschen Bürgerkrieg gegnerische Seiten unterstützt und ihre Streitigkeiten erstreckten sich auf das östliche Mittelmeer und den Golf, bevor Ankara im vergangenen Jahr eine Charmeoffensive in der Region startete.

Im vergangenen März unterzeichneten die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei ein Abkommen, das den Prognosen der VAE zufolge den Handel zwischen den beiden Ländern in den nächsten fünf Jahren auf 40 Milliarden US-Dollar steigern soll.



Die VAE haben letztes Jahr Verhandlungen mit der Türkei über das bilaterale Handelsabkommen aufgenommen, nachdem sich die politischen Beziehungen durch den Besuch des VAE-Präsidenten Scheich Mohamed bin Zajid im Jahr 2021 erwärmt hatten. Während dieses Besuchs hatte er die Einrichtung eines 10-Milliarden-Dollar-Investmentfonds in der Türkei angekündigt.