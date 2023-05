Türkei-Wahl: Erdogan droht Abwahl

Zwei von drei Menschen in Deutschland ziehen Abwahl Erdogans vor ++ Wahlbetrug befürchtet: Hunderttausende Beobachter in Wahllokalen ++ Alle Infos im Newsblog

Wird Erdogan am Sonntag abgewählt?

Wird Erdogan am Sonntag abgewählt? OZAN KOSE/AFP

Türkei-Wahl: Das Wichtigste in Kürze Am Sonntag wählt die Türkei einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament.

einen neuen und ein neues Parlament. Der seit 20 Jahren – zunächst als Ministerpräsident, seit 2014 als Präsident – regierende Recep Tayyip Erdogan könnte abgewählt werden.

könnte abgewählt werden. Erdogans Herausforderer, der Sozialdemokrat Kemal Kilicdaroglu liegt in den Umfragen zwei bis zehn Prozentpunkte vorn.

liegt in den Umfragen zwei bis zehn Prozentpunkte vorn. Kilicdaroglu tritt für ein breites Bündnis aus sechs Parteien an. Er will das Land wieder in eine parlamentarische Demokratie führen.

Ein weiterer Kandidat, der säkular-nationalistische Muharrem Ince, stieg hingegen am Donnerstag aus dem Rennen aus.

Rund 64,3 Millionen Türkinnen und Türken sind zur Stimmabgabe aufgerufen.

Neuer Präsident wird, wer im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erringt. Schafft dies keiner der Kandidaten, treten die zwei Bestplatzierten zwei Wochen später in einer Stichwahl gegeneinander an.

Zwei von drei Menschen in Deutschland ziehen Abwahl Erdogans vor

Gut zwei Drittel der Menschen in Deutschland würden es begrüßen, wenn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an diesem Sonntag abgewählt wird. Dies ergab eine am Sonntag veröffentlichte YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Nur einer von zehn Befragten fand demnach, dass Erdogan wiedergewählt werden sollte. Rund 20 Prozent antworteten mit „weiß nicht“ oder machten keine Angaben.

SPD-Politiker Roth hält Ablösung Erdogans bei Türkeiwahl für möglich

Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth (SPD) hat den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag in der Türkei große Bedeutung beigemessen. Es sei „vermutlich die letzte Chance für die Opposition“, Präsident Recep Tayyip Erdogan „nach 20 Jahren auf demokratischem Weg zu schlagen“, sagte Roth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Es ist gut, dass zahlreiche internationale Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter die Wahl kritisch begleiten“, fügte er hinzu.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag hält es im Falle eines knappen Ergebnisses für möglich, dass die Wahl angezweifelt wird. „Erdogan wäre zuzutrauen, gegen ein missliebiges Ergebnis politisch und juristisch vorzugehen. Schließlich geht es für ihn um alles“, sagte Roth.

Was bei einer Wiederwahl Erdogans passieren könnte

Im Fall eines Siegs von Erdogan wird erwartet, dass dieser seine Macht zementiert und seinen autoritären Kurs weiter verschärft. Erdogan hatte 2017 nach einem Referendum das Präsidialsystem eingeführt, das ihm weitreichende neue Befugnisse gab. Seitdem ist er Präsident, Premier und Vorsitzender seiner islamisch-konservativen Partei AKP in einem und regiert das Land mit zunehmend harter Hand.

Die Bundesbürger befürchten bei einer möglichen Wiederwahl Erdogans negative Auswirkungen auf das deutsch-türkische Verhältnis. Laut dem „Deutschlandtrend“ für das ARD-„Morgenmagazin“ vom Freitag sehen 68 Prozent der Befragten einen Wahlsieg Erdogans als kritisch für die bilateralen Beziehungen an. Diese Ansicht ist demnach in allen Bevölkerungsgruppen und bei Anhängern aller Parteien verbreitet. Nur neun Prozent der Befragten meinen, dass eine Bestätigung Erdogans im Amt für die deutsch-türkischen Beziehungen gut wäre.

Erdogan-Herausforder Kilicdaroglu verspricht „Frühling in der Türkei“

Kilicdaroglu, Chef der sozialdemokratischen CHP, hat im Falle eines Siegs umfassende Reformen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit angekündigt. Die Opposition möchte das Präsidialsystem abschaffen und die Gewaltenteilung wieder einführen, politische Gefangene freilassen und Meinungsfreiheit garantieren. Das von ihm angeführte Bündnis plant auch eine Abkehr von Erdogans Wirtschaftsmodell, das durch Zinssenkungen zu einer Hyperinflation und verheerenden Wirtschaftskrise geführt hat.

Bei einem Wahlsieg der Opposition werde es „Frühling in der Türkei“, verspricht Kilicdaroglu. Dem Oppositionsbündnis gehören sechs Parteien mit sehr unterschiedlicher Ausrichtung an - darunter auch Nationalisten und gemäßigte Islamisten. Das Bündnis wird zudem von der kurdischen HDP-Partei unterstützt, die der Allianz aber nicht beigetreten ist.

Erdogan-Herausforderer Kemal Kilicdaroglu liegt laut Umfragen vorn. Alp Eren Kaya - Depo Photos/Imago

Journalist Can Dündar befürchtet bei Erdogan-Niederlage Proteste

Wie eine Regierungskoalition der heterogenen Opposition nach einem Wahlsieg aussehen könnte, steht noch in den Sternen. „In der Türkei hat es seit Jahrzehnten keine Koalition mehr gegeben, das Land ist Alleinherrschaft gewohnt“, sagte der im Berliner Exil lebende türkische Journalist und Oppositionelle Can Dündar der Nachrichtenagentur AFP.

Der in der Türkei zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilte Oppositionelle befürchtet, dass Erdogan, vor allem bei einer sehr knappen Niederlage, noch am Wahlabend zu Protesten aufrufen und damit in die Fußstapfen des abgewählten früheren US-Präsidenten Donald Trump treten könnte. „Und dann wäre unsicher, auf welcher Seite Polizei und Militär stehen würden“, warnte Dündar.

Türkei: Wahlbetrug befürchtet: Mehr als 400.000 Beobachter in Wahllokalen

Die Opposition fürchtet Wahlbetrug. Die türkische Wahlkommission versichert hingegen, für eine faire Wahl zu sorgen – auch im Erdbebengebiet, wo im Februar mehr als 50.000 Menschen ums Leben gekommen waren. Es gibt Befürchtungen, dass in den Trümmern gefundenen Dokumente von Toten zur Stimmabgabe genutzt werden könnten.

Die Opposition schickt 300.000 Beobachter in die Wahllokale - doppelt so viele wie bei der Präsidentschaftswahl 2018. Auch die Nichtregierungsorganisation Oy ve Ötesi stellt 100.000 Wahlbeobachter, außerdem werden rund 400 Experten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) den Urnengang verfolgen.

Bis Dienstag durften bereits die Millionen im Ausland lebenden Türken wählen, darunter 1,5 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland. Sie zeigten sich bislang mehrheitlich als treue AKP-Wähler, bei der vergangenen Wahl war die Unterstützung für Erdogan in Deutschland größer als in der Türkei selbst. Doch Experten zufolge könnte sich unter den türkischen Auslandswählern das Blatt zugunsten der Opposition gewendet haben - nicht zuletzt durch die stark gestiegene Zahl Oppositioneller, die nach Deutschland geflohen sind.