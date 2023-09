Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich über die Dekoration mit „LGBT-Farben“ am Sitz der Vereinten Nationen beschwert. Diplomaten zufolge bezog er sich dabei höchstwahrscheinlich auf die 17 Farben, die für die nachhaltigen Entwicklungsziele der Uno stehen.

„Eines der Themen, die mich am meisten stören ... ist, dass man beim Betreten der Generalversammlung der Vereinten Nationen die LGBT-Farben auf den Stufen und an anderen Stellen sieht“, wurde Erdogan vom Fernsehsender Haberturk zitiert, wie Reuters berichtet. „Wie viele LGBT gibt es derzeit auf der Welt? Wie viel Recht sie auch immer auf diesen Stufen haben, diejenigen, die gegen LGBT sind, haben genauso viel Recht“, so Erdogan. Der türkische Präsident fügte hinzu, er hätte dies gerne mit UN-Generalsekretär António Guterres besprochen.

Die Farben der UN-Generalversammlung stehen nicht für LGBTQ

Wie Reuters feststellt, gibt es am Uno-Hauptsitz in New York keine Regenbogenflaggen, die für LGBTQ-Rechte werben. Einige Diplomaten vermuteten, dass sich der türkische Präsident auf die Farben der Uno-Ziele für nachhaltige Entwicklung bezogen haben könnte. Die Farben schmückten in der Tat Teile des Uno-Gebäudes, anlässlich eines Gipfels in der vergangenen Woche.

Obwohl Homosexualität in der Türkei nicht illegal ist, sind Recep Tayyip Erdogan und seine konservative AKP-Partei für ihre Anti-LGBTQ-Haltung bekannt. Auf Wahlkampfveranstaltungen vor den Wahlen im Mai letzten Jahres wurde Erdogan regelmäßig mit den Worten zitiert: „Wir sind gegen die LGBT. Die Familie ist für uns heilig - eine starke Familie bedeutet eine starke Nation“.