Türöffnung mit Ramme in Gropiusstadt: Person mit Messer verletzt

In einer Wohnung in Berlin-Gropiusstadt kam es zu Streitigkeiten.

In einer Wohnung in Berlin-Gropiusstadt kam es zu Streitigkeiten. Morris Pudwell

In der Nacht zu Freitag kam es offenbar zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Berlin-Gropiusstadt. Eine Person wurde dabei mit einem Messer verletzt.

Laut einem Bericht von vor Ort stürmten gegen 0.40 Uhr zivile Beamte der Berliner Polizei eine Wohnung in einem Hochhaus im Käthe-Dorsch-Ring. Zuvor wurde ein mit Messer verletzter Mann gemeldet. Wie sich wohl herausstelle, entwickelte sich ein feucht fröhliches Gelage in eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde eine Person an der Hand verletzt. Der Verletzte lehnte einen Transport in ein Krankenhaus jedoch ab. Die Polizei ermittelt nun zu der gefährlichen Körperverletzung.

Das Einsatzgerät der Berliner Polizei. Die Beamten verschafften sich offenbar mit einer Ramme Zugang zu der Wohnung. Morris Pudwell

Die Beamten der Berliner Polizei verschafften sich offenbar mit einer Ramme Zugang zu der Wohnung, heißt es in dem Bericht.