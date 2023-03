„Tulsa King“: Sylvester Stallone als Mafioso Sylvester Stallone ist eine Action-Ikone. Mit 76 Jahren begibt er sich jetzt auf Neuland. In der TV-Serie „Tulsa King“ spielt er in seiner ersten Serienrolle... Barbara Munker , dpa

Los Angeles -„Tulsa King“ beginnt an einem typischen Ort, an den es Mafia-Gangster verschlagen kann - im Knast. 25 Jahre hat der New Yorker Mafioso Dwight 'The General' Manfredi (Sylvester Stallone) dort verbracht. Solange habe er „das Maul gehalten“ und die Schuld für ein Verbrechen auf sich aufgenommen, um seine Mafia-Familie nicht zu belasten.