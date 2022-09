Beim Hertha-Spieler Jean-Paul Boëtius ist bei einer Untersuchung ein Tumor gefunden worden. Wie der Fußballverein auf Twitter mitteilte, soll der Hodentumor operativ entfernt werden. Bis dahin muss Boëtius pausieren. Der niederländische Fußballspieler steht seit Anfang August diesen Jahres beim Hertha BSC unter Vertrag.

Der Geschäftsführer des Vereins, Fredi Bobic, sagte zu der Diagnose: „So bitter diese Nachricht im ersten Moment auch ist, wir sind voller Hoffnung und Zuversicht, dass Jean-Paul wieder gesund wird & schnellstmöglich in unseren Kreis zurückkehrt“.

Jean-Paul #Boëtius muss vorerst pausieren. Bei einer urologischen Untersuchung am Mittwoch wurde ein Tumor im Hoden diagnostiziert, der operativ entfernt werden muss. Sobald es neue Erkenntnisse gibt, werden wir euch informieren. Wir sind in Gedanken bei dir, Djanga! 💙#HaHoHe pic.twitter.com/s680youkpv — Hertha BSC (@HerthaBSC) September 22, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Nach Timo Baumgartl (Union Berlin), Marco Richter (Hertha) und Sebastien Haller (Dortmund) ist es seit dem Frühjahr bereits der vierte Fall in der Bundesliga. Boëtius' Teamkollege Richter war nach erfolgreicher Operation zuletzt wieder in der Liga aufgelaufen, auch Baumgartl hatte nach einer Chemotherapie am vergangenen Wochenende sein Comeback gefeiert.