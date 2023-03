Türkische Gemeinde für großzügigere Visaerteilung Erdbebenopfer aus der Türkei sollen sich bei Verwandten in Deutschland nach der Katastrophe erholen dürfen. Doch sie dürfen nur kommen, wenn sie eng mit dem ... dpa

ARCHIV - Gökay Sofuoglu, der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, wünscht sich Erleichterungen bei der Visavergabe. Sebastian Gollnow/dpa

Stuttgart -Die Türkische Gemeinde in Deutschland wünscht sich eine großzügigere Aufnahme von Opfern des Erdbebens in der Türkei. „Dass nur sehr nahe Verwandte eingeladen werden dürfen, ist unverständlich“, sagte Verbandschef Gökay Sofuoglu der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.