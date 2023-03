Turnhallen nach Legionellen-Fällen vorläufig gesperrt Nach zwei Legionellen-Fällen in Schulsporthallen hat die Stadt Cottbus die Einrichtungen zunächst gesperrt und Untersuchungen eingeleitet. Das teilte der Spr... dpa

Cottbus -Nach zwei Legionellen-Fällen in Schulsporthallen hat die Stadt Cottbus die Einrichtungen zunächst gesperrt und Untersuchungen eingeleitet. Das teilte der Sprecher der Stadtverwaltung, Jan Gloßmann, am Montag mit. Zum Teil seien bereits Duschköpfe gewechselt worden, so dass Duschen wieder möglich sei. Insgesamt seien die Bakterien, die sich häufig im Leitungswasser befinden, in diesem Jahr bereits drei Mal im Stadtgebiet festgestellt worden, so der Sprecher. Während der vergangenen zehn Jahre seien dem Gesundheitsamt pro Jahr zwischen ein und vier Legionellen-Fälle gemeldet worden. Eine Zunahme der Fälle ist ihm zufolge derzeit nicht feststellbar. Zunächst hatte die „Lausitzer Rundschau“ berichtet.