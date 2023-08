Im Alter von 52 Jahren: TV-Börsenjournalistin Katja Dofel gestorben

Die Börsenexpertin und TV-Journalistin Katja Dofel ist tot. Darüber berichtete ihr langjähriger Arbeitgeber n-tv am Montag. Dofel starb demnach im Alter von 52 Jahren in Frankfurt am Main an einer schweren Krankheit. „Katja war eine leidenschaftliche Börsenreporterin“, schreibt das Nachrichtenportal. Von April 2000 bis Ende 2022 berichtete sie für n-tv über die Frankfurter Börse und die Weltwirtschaft. Zuvor arbeitete sie drei Jahre lang als Korrespondentin für verschiedene Finanzpublikationen in New York.

„Wir trauern um eine nimmermüde Journalistin und Freundin. Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen“, teilte n-tv in dem Bericht mit. Auf LinkedIn schreibt ihre Familie: „Behaltet sie in Erinnerung, wie Ihr sie gekannt habt: lebens- und farbenfroh, stets ‚bullish‘ für die Zukunft und engagiert für Börse und Finanzen.“ Eine genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.