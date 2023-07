TV-Moderator: Wagner-Chef ist „übergeschnappt“, weil er 8,8 Milliarden Euro erhielt

Die russische Privatarmee soll vom Staat eine sehr hohe Geldsumme erhalten haben. Daraufhin habe Prigoschin die Bodenhaftung verloren, so ein Kreml-naher Journalist.

Hatte eine gigantische Geldzahlung an die Wagner-Gruppe Einfluss auf das Verhalten von Jewgeni Prigoschin? Ein Moderator hat im russischen Staatsfernsehen dem Chef der russischen Privatarmee vorgeworfen, nach dem Erhalt von öffentlichen Geldern im Milliardenhöhe die Bodenhaftung verloren zu haben. „Prigoschin ist wegen hoher Geldsummen übergeschnappt“, sagte der Kreml-nahe Journalist Dmitri Kissiljow am Sonntag in seiner wöchentlichen Sendung.

„Er hat geglaubt, er könne sich sowohl gegen das russische Verteidigungsministerium als auch gegen den Staat und den Präsidenten selbst auflehnen“, sagte Kissiljow. Das Gefühl, „sich alles erlauben zu können“, sei bei Prigoschin bereits seit den Einsätzen seiner Söldnertruppe in Syrien und Afrika aufgekommen. Es habe sich „verstärkt“, nachdem Wagner-Söldner in diesem Jahr die ukrainischen Städte Soledar und Bachmut eingenommen hätten, fügte er hinzu.

Kissiljow: Ministerium will Prigoschins Unternehmen nicht unterstützen

Die Wagner-Gruppe habe staatliche Mittel in Höhe von 858 Milliarden Rubel (rund 8,8 Milliarden Euro) erhalten, erklärte der Moderator - ohne Belege für die Angaben vorzulegen. Als einen der Gründe für den kurzzeitigen Aufstand der Söldner vor gut einer Woche nannte Kissiljow die Weigerung des Verteidigungsministeriums, lukrative Verträge mit Prigoschins Gastronomieunternehmen Concord zu verlängern.

Am Samstag vergangener Woche hatte die Söldner mehrere Stunden lang das Hauptquartier der russischen Armee in Rostow am Don in Südwestrussland besetzt und waren dann in Richtung Moskau vorgerückt. Der Aufstand endete am selben Abend mit einer Vereinbarung, derzufolge Prigoschin ins Exil nach Belarus ging.

Die Aufständischen kamen straffrei davon, doch die Zukunft der Söldnertruppe scheint ungewiss. In dieser Woche wurden dem Unternehmen nahestehende Nachrichtenseiten in Russland gesperrt. Prigoschin hat sich seit Montag nicht mehr öffentlich geäußert.

Am Sonntag hatte Kissiljow die Aussage, dass die Wagner-Söldner die effektivsten russischen Streitkräfte seien, zurückgewiesen und argumentiert, die Söldner hätten „225 Tage“ gebraucht, um Bachmut einzunehmen, während die reguläre Armee „70 Tage“ für Mariupol gebraucht habe.