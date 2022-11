TV-Quote: Mehr als 17 Millionen gucken Deutschland gegen Spanien

Das 1:1-Unentschieden der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar haben am Sonntag gut 17 Millionen Menschen in Deutschland im Fernsehen verfolgt. Mit insgesamt 17,05 Millionen Zuschauern erreichte das ZDF eine Einschaltquote von 49,3 Prozent. Dies waren die bislang höchsten Zuschauerzahlen der in Deutschland umstrittenen WM in Katar, das deutsche Auftaktspiel gegen Japan hatten noch weniger als zehn Millionen Menschen gesehen.

Die Einschaltquote blieb trotz des deutlichen Anstiegs weit unterhalb der Zuschauerzahlen früherer Turniere. Bei der WM 2018 in Russland etwa schalteten bei den drei Spielen der deutschen Mannschaft jeweils über 25 Millionen Menschen ein.