Sängerin und Unternehmerin Marion Pfaff alias Krümel erhebt schwere Vorwürfe gegen sexistische Strukturen in der Party-Szene auf Mallorca. So habe es in ihrer Karriere immer wieder Situationen gegeben, in den gesagt wurde: „Komm, pass auf, ich mache dich zum Star, ich spiele deine Musik, aber du musst das und das machen.“ so Krümel. Sie habe elf Jahre im Bierkönig am Ballermann gesungen und dabei „mit vielen DJs schlechte Erfahrungen gemacht“, sagt Krümel der Illustrierten Bunte. Das Problem sei, dass „Du als Frau als Objekt gesehen wirst“.

Wenn man nicht nach „deren Pfeife tanzen“ würde, habe das Konsequenzen: „Das heißt, deine Musik wird zum Beispiel nicht gespielt am Ballermann.“ Mitllerweile hat die Frau mit „Krümels Stadl“ ihre eigene Kneipe. „Das ist für mich völlig ausreichend, weil ich das leben kann, was meine Leidenschaft ist und muss nicht dem klein beigeben, was irgendein DJ will“, betont die Gastronomin.

Als verheiratete Frau und Mutter eines Sohnes sei für sie immer klar gewesen: „Wenn ich entscheiden muss, ob mein Song gespielt wird oder ich mit dem DJ ins Bett gehen oder irgendwelche Geschichten machen muss, entscheide ich mich natürlich immer für die Familie.“