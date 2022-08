Oliver Pocher hat bereits viele erfolgreiche Fernseh-Shows moderiert. Doch sein neuer Moderations-Job bei RTL für die Sendung „Jauch gegen …“ kommt nicht bei allen Zuschauern gut an. „Ist das traurig, dass es Sender gibt, die auf solche Personen zugreifen“, schrieb ein Nutzer bei Facebook. Andere warfen Pocher sogar Mobbing vor, wie die Zeitung tz berichtete.

Zuschauerin: „Natürlich ist das Mobbing“

Der Moderator fiel zuletzt durch einige Kontroversen auf: Der ehemalige Tennis-Star Boris Becker verklagte ihn, da Pocher Becker in einer seiner Sendungen hinters Licht führte. Bei einem Boxkampf wurde Pocher öffentlich von einem fremden Mann geohrfeigt. Zudem geriet Pocher mit seinen Äußerungen zur neuen Freundin des Fußballspielers Mats Hummels in die Kritik. In seinem Podcast nannte er sie „Instagram-Alte“ und beschwerte sich über „promigeile Weiber“.

Zuschauer kritisieren nun, dass RTL einem „Mobber“ weiterhin Moderationsaufträge gibt. Auch Günther Jauch, der in der Show auftritt, wird kritisiert.

„Natürlich ist das Mobbing, was er schon Jahre immer wieder mit verschiedenen Personen macht. Einmal, zweimal lästern ist eventuell Comedy. Aber immer und immer wieder dieselbe Person mit dem gleichen Thema in der Öffentlichkeit zu beleidigen und vorzuführen, das empfinde ich als Mobbing“, schreibt eine Zuschauern.

Pocher selbst äußerte sich zu den aktuellen Mobbing-Vorwürfen noch nicht.