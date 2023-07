„X“ steht für Pornografie: Indonesien blockiert neue Twitter-Domain

Twitter-Chef Elon Musk hat vor kurzem verkündet, den Buchstaben „X“ als neuen Namen der Plattform durchzusetzen. Doch dies führt offenbar zu ungeahnten Schwierigkeiten. Wie der arabische Nachrichtensender Al-Jazeera berichtet, könnten Millionen Nutzer in Indonesien vielleicht bald nicht mehr auf die Plattform zugreifen.

Derzeit funktioniert sie noch über die Domain Twitter.com, doch falls diese bald in x.com geändert wird, wird sie in vom indonesischen Kommunikationsministerium gesperrt. Das Ministerium hatte die Domain auf eine Sperrliste gesetzt, weil darüber in der Vergangenheit Pornografie und Onlineglücksspiele verbreitet wurden.

Offenbar will die indonesische Regierung bald Gespräche mit Twitter führen, um zu erfahren, was künftig hinter der Domain x.com stecken wird. In Indonesien gibt es 24 Millionen Twitter-Nutzer.