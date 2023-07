Das neue Twitter? Konkurrenz-App Threads startet – aber nicht in Deutschland

„Los geht's. Willkommen bei Threads“: Mit diesen Worten von Konzernchef Mark Zuckerberg hat der Facebook-Mutterkonzern Meta am Mittwoch seine neue Kurznachrichten-App Threads auf den Markt gebracht. In den USA ist das Konkurrenzangebot zu Elon Musks Kurznachrichtendienst Twitter bereits in den App-Stores freigeschaltet. In Europa hingegen verzögert sich der Start auf unbestimmte Zeit.

Die neue App ist ein Ableger von Instagram, einer weiteren Meta-Tochter. „Ihr meldet euch einfach mit eurem Instagram-Account dort an und habt dann auch eure Follower schon dort“, erklärte Zuckerberg in einer Videobotschaft zum Launch am Mittwoch. Letztlich profitiert so vor allem die App selbst von den mehr als zwei Milliarden bestehenden Instagram-Profilen und muss folglich nicht bei null anfangen. Zum Start waren so bereits Stars wie Shakira oder große Medienunternehmen wie Netflix auf der neuen Plattform aktiv. Threads soll vorerst ohne Anzeigen laufen.

EU-Behörden schreiten ein: Threads zunächst nicht in Deutschland verfügbar

Die neue App war mit Spannung erwartet worden, auch weil deren Launch einen direkten Angriff auf den bisherigen Marktführer Twitter darstellt. Wie Meta-Chef Zuckerberg auf seinem offiziellen Threads-Account mitteilte, verzeichnete die App bereits wenige Stunden nach dem Start „mehr als fünf Millionen Anmeldungen“.

Nutzer aus Deutschland und anderen EU-Ländern suchen die Anwendung in ihren App-Stores aber vergeblich. Grund ist die bisher fehlende Zustimmung der Behörden in Brüssel. Dabei geht es vor allem um mögliche Verstöße gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Seitens Meta hieß es diesbezüglich, man werde weiterhin laufend prüfen, die App auch in Europa anzubieten. Ein genaues Datum steht aber noch nicht fest.

Zuckerberg gegen Musk: Wird Threads das neue Twitter?

Meta hofft, mit Threads den neuen Favoriten unter den Kommunikationskanälen für Prominente, Politiker und Unternehmen zu stellen. Dabei profitiert das Unternehmen auch von den zahlreichen negativen Schlagzeilen um Twitter-Eigentümer Musk. Der Multimilliardär hatte die Plattform im Herbst 2022 gekauft und sofort weitreichende Änderungen eingeführt. Bei den Nutzern wurden die vielen chaotischen Eingriffe überwiegend kritisch aufgenommen.

Inmitten der Aufregung um den Twitter-Chef hatte Meta schon im März angekündigt, an einem neuen sozialen Netzwerk zu arbeiten, dessen Beschreibung stark an einen potenziellen Konkurrenten erinnerte. „Wir erwägen ein dezentralisiertes, unabhängiges soziales Netzwerk, das den Austausch von schriftlichen Nachrichten in Echtzeit ermöglicht“, erklärte der Konzern damals.

In seiner Botschaft vom Mittwoch stellte Zuckerberg die App als „offenen und freundschaftlichen Ort für Gespräche“ vor. „Ich denke, die Welt braucht gerade so eine große friedvolle Gemeinschaft.“ Kritiker legten dies auch als potenzielle Rechtfertigung für Zensur auf der Plattform aus. Die Nutzungsbedingungen bei Threads sind wesentlich strenger als bei der Konkurrenz – formal, um Hass, Hetze und Kontroversen von der App fernzuhalten.