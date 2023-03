Technik-Abteilung patzt: Twitter nach Fehlbedienung weltweit gestört

Menlo Park -Bei Twitter sind am Montag weitreichende technische Störungen aufgetreten. „Einige Teile von Twitter funktionieren derzeit möglicherweise nicht wie erwartet“, schrieb der Twitter-Support auf der Kurznachrichten-Plattform.

Die technischen Probleme wurden offenbar von der durch mehrere Entlassungswellen personell stark geschrumpften Technik-Abteilung selbst verursacht. „Wir haben eine interne Änderung vorgenommen, die einige unbeabsichtigte Folgen hatte“, heißt es in dem Tweet des Twitter-Supports.

Twitter-Support will ein Update veröffentlichen

Für etliche Anwenderinnen und Anwender erschienen die Inhalte auf der Website twitter.com noch wie üblich. Allerdings wurden in Tweets eingebettete Fotos und Videos nicht korrekt angezeigt. Bei Usern wie dem Netz-Aktivisten Markus Beckedahl funktionierten die Links in den Tweets nicht. Der Twitter-Support erklärte, man arbeite an der Beseitigung des Fehlers und werde ein Update veröffentlichen, wenn der Fehler behoben sei. Kurz darauf kam die Meldung, dass wieder alles funktioniere.

Things should now be working as normal. Thanks for sticking with us! https://t.co/JXTllrv0k0 — Twitter Support (@TwitterSupport) March 6, 2023

Betroffen von den Problemen waren Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Einige User berichteten, dass sie Twitter im Browser nicht öffnen konnten, sie bekamen eine Fehlermeldung angezeigt („Your current API plan does not include access to this endpoint“). Auch die App Tweetdeck war nicht mehr aufrufbar. Bei Twitter berichteten andere Nutzende, dass sie keine Fotos und Videos mehr veröffentlichen oder Links in Tweets teilen konnten.