WHO warnt vor „Fake News“ nach Elon Musks Tweet

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen Tweet des Tech-Unternehmers Elon Musk zu einem geplanten globalen Pandemieabkommen am Donnerstag scharf zurückgewiesen und als Fake News bezeichnet. „Die Behauptung, dass das Abkommen der WHO mehr Macht verleiht, ist ganz einfach falsch. Das sind Fake News. Die Länder entscheiden, was in dem Abkommen steht“, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, ohne Elon Musk namentlich zu nennen.

Der Twitter-Chef hatte zuvor getwittert, Staaten sollten in den Verhandlungen zu einem neuen Pandemie-Abkommen „keine Autorität an die WHO abtreten“.

WHO-Chef: Abkommen hilft, „sich besser gegen Pandemien zu schützen“

Dies wies Tedros in mehreren Tweets am Donnerstag zurück. Das Abkommen werde Ländern und ihren Bürgern lediglich „dabei helfen, sich besser gegen Pandemien zu schützen“, erklärte Tedros, „egal, ob sie in armen oder reichen Ländern leben“.

Countries should not cede authority to WHO — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2023

Die WHO verhandelt aktuell ein globales Pandemieabkommen mit ihren Mitgliedstaaten, das eine schnellere und koordiniertere Reaktion auf Pandemien ermöglichen und im Mai 2024 zur Abstimmung kommen soll. Mit dem Abkommen soll ein besserer Informationsaustausch und ein fairerer Zugang zu Impfstoffen erreicht werden. Im Gegenzug sollen sich die Länder zur besseren Nachverfolgung und Überwachung von Pandemierisiken verpflichten.