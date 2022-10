Der Twitter-Account der Klimaaktivisten Letzte Generation ist offenbar gesperrt worden. Am Dienstagabend war das Twitter-Profil nicht mehr abrufbar, mit der Begründung, dass der Account wegen „lokaler Gesetze“ zurückgezogen wurde. Was genau dahintersteckt, ist noch unklar.

Im Telegram-Kanal der Gruppe wurde die Sperrung des Accounts bestätigt: „Leider wurde unser Account gesperrt, daher nutzen wir vorübergehend einen Ersatzaccount.“

Hallo,

dies ist der (hoffentlich) vorübergehende Ersatzaccount vom Aufstand der letzten Generation. Leider wurde der große Account gesperrt. Info zu Aktionen deshalb vorläufig auf diesem Kanal.



Beste Grüße

Euer Twitter-Team der Letzten Generation — Aufstand der letzten Generation (Ersatzaccount) (@LetzteGen) October 11, 2022

Am Dienstag klebten sich Aktivisten der Gruppe erneut auf der Autobahn A100 in Berlin fest. In einer Pressemitteilung schrieb die Gruppe: „Zahlreich und am zweiten Tag in Folge versammeln sich auch heute Bürger:innen der Letzten Generation auf Berlins Hauptverkehrsadern.“