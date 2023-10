Elon Musk attackiert den Spiegel: „Nicht mehr alle Tassen im Schrank“

Milliardär und X-Besitzer Elon Musk hat öffentlich das Nachrichtenmagazin Spiegel attackiert. Am Montag kommentierte er unter einem Posting des offiziellen Spiegel-Accounts auf Deutsch: „Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank.“ Dabei ging es um einen Artikel, der den Titel „Musk verbreitet Verschwörungsmythen zu deutschen Seenotrettern“ trägt und unter anderem den Schlagabtausch mit dem Auswärtigen Amt thematisiert.

Zuvor hatte Musk in einem umstrittenen Tweet die Migrationspolitik der Bundesregierung kritisiert. Er teilte dabei einen Beitrag, in dem es um eine Rettungsaktion von acht deutschen NGO-Schiffen im Mittelmeer ging und worin eine Wahlempfehlung für die AfD ausgesprochen wurde. Der Spiegel thematisierte dies in dem nun von Musk kommentierten Artikel.

Teil Musk Aussagen von Verschwörungstheoretikern?

Der von Musk geteilte Beitrag geht den Angaben zufolge auf einen offenbar rechtsradikalen und verschwörungstheoretischen Account zurück. Dieser poste regelmäßig auch Inhalte auf Telegram. „Immer wieder schmäht der Account Einwanderer als Invasoren und schreibt über den vermeintlichen ‚Selbstmord Europas‘“, berichtet das Blatt.

Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank — Elon Musk (@elonmusk) October 2, 2023

Diese Auffassung teilt Musk jedoch offenbar nicht. Weitere Erklärungen seinerseits existieren bisher nicht öffentlich. In den Kommentaren feierte seine Anhängerschaft größtenteils die verbale Attacke.

Stunden später teilte er ein Foto, das zwei Hunde zeigt. Einer, mit dem Schriftzug „Media“ (Deutsch: Medien), hat dabei die Hoden des anderen, mit dem Schriftzug „Elon“ versehen, im Gesicht hängen. Dazu schrieb Musk: „Dogs rock“ (Deutsch: Hunde rocken).