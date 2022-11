U-Bahn, S-Bahn, Tram: Hier müssen Sie Montag mehr Zeit einplanen

Die neue Woche beginnt für Fahrgäste der U-Bahn, S-Bahn und Tram in Berlin mit einigen Einschränkungen. Und auch auf den Straßen in der Hauptstadt dauert es mancherorts länger. Der Verkehrsüberblick.

U6

Auf der Linie U6 beginnen grundlegende Sanierungsarbeiten im Streckenabschnitt U Kurt-Schumacher-Platz und U Alt-Tegel. Die Arbeiten sind bis 2025 geplant.

Als Ersatz fahren barrierefreie Busse, die von der Straße 462 am U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz laut Fahrplan in 16 Minuten nach Alt-Tegel fahren sollen. Zum Vergleich: Die U6 braucht für diese Distanz sieben Minuten. Eingesetzt werden bis zu 20 Busse, die im dichten Takt verkehren – tagsüber mit Abständen zwischen einer Minute und drei Minuten.

Zwischen Eichborndamm und An der Mühle werden temporäre Busspuren markiert, so die BVG. Für Autos bleibt in der Regel ein Fahrstreifen pro Richtung. Einige Parkplätze und Ladezonen werden entfernt.

U2

Wegen Bauarbeiten ist die Linie U2 noch bis zum 17. März 2023 zwischen U Theodor-Heuss-Platz und U Ruhleben unterbrochen. Es fahren Busse als Ersatz.

Derzeit gibt es zudem eine Teilsperrung auf der U2. Grund ist, das sich neben einer Hochhausbaustelle am Alexanderplatz der Bahnhof der U2 um mehrere Zentimeter gesenkt hat. Ein Gleis kann nicht genutzt werden. Die Fahrgäste müssen zwischen Klosterstraße und Senefelderplatz auf den Pendelverkehr umsteigen, der nur im 15-Minuten-Takt verkehren kann.

Ein Ende der Teilsperrung ist noch nicht absehbar. Bis zur Behebung der Bauschäden, die offenbar auf ein benachbartes Hochhausprojekt zurückgehen, werden wohl noch „mehrere Wochen“ vergehen, hieß es von der BVG.

U3/U1

Mit Betriebsbeginn wechseln die Fahrplaneinschränkungen am U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim. Nun hält die Linie U3 bis 21. November in Fahrtrichtung S+U Warschauer Straße nicht an diesem U-Bahnhof. Um ihn zu erreichen, müssen Fahrgäste bis zum nächsten Bahnhof, U Freie Universität (Thielplatz) fahren und von dort zurück.

Außerdem dauern die Baumaßnahmen am U-Bahnhof Gleisdreieck noch bis zum 13. November. Die Linie U1 fährt in dieser Zeit nur zwischen Warschauer Straße und Gleisdreieck. Die Linie U3 ist zwischen Krumme Lanke und Nollendorfplatz unterwegs. Der Zugverkehr auf dem U-Bahnhof Kurfürstenstraße ist eingestellt.

Tram M1

Der Streckenabschnitt auf der Linie M1 zwischen S Hackescher Markt und Am Kupfergraben wird bis 11. Dezember unterbrochen. Nachts ist hier ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen S Hackescher Markt und S+U Friedrichstraße eingerichtet.

Tram M5:

Die Straßenbahn-Linie M5 ist ab Montag um 5 Uhr bis 11. Dezember zwischen Mollstraße/Otto-Braun-Straße und S Hackescher Markt unterbrochen. Nachts wird ein Ersatzverkehr mit Bussen auf diesem Streckenabschnitt eingerichtet.

S41/42 (Ringbahn) und S46

In den folgenden Nächten bis 10./11. November ist der Streckenabschnitt zwischen Neukölln und Hermannstraße jeweils zwischen 22 und 1.30 Uhr unterbrochen. Es fahren Busse als Ersatz. Im Streckenabschnitt Treptower Park bzw. Baumschulenweg und Neukölln, sowie im Abschnitt Hermannstraße – Südkreuz ist der Zugverkehr ausgedünnt.

Straßenverkehr

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) rechnet am ersten Schultag nach den Herbstferien mit größeren Verkehrsstörungen auf den Autobahnen im Stadtgebiet sowie den Hauptverkehrsstraßen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. Zudem gibt es einige Baustellen.

A10 (Südlicher Berliner Ring)

In den Nächten 7./8. bis 9./10. November wird jeweils in der Zeit von 20 bis 5 Uhr im Autobahndreieck (AD) Potsdam die Tangente von der A9 zur A10 in Richtung AD Werder (Magdeburg) gesperrt. Der Verkehr wird zur Anschlussstelle Ferch (A10) geleitet und wendet dort.

Zusätzlich steht von der A10 aus Richtung AD Nuthetal in Fahrtrichtung AD Werder im Bereich des AD Potsdam nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Es wird ein erhebliches Stauaufkommen erwartet.

Biesdorf

Ab dem Morgen wird die Fahrbahn der Köpenicker Straße zwischen Heesestraße und Alfelder Straße instandgesetzt. In diesem Bereich ist die Köpenicker Straße bis ca. 25. November in beiden Richtungen für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Charlottenburg

Für Brückenbauarbeiten wird der Tunnel Adenauerplatz bis 12. November täglich von 10 bis 15 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

Karlshorst

Am Montagmorgen beginnen auf der Waldowallee Fahrbahnsanierungsarbeiten. Die Straße ist bis Anfang Dezember in beiden Richtungen zwischen Köpenicker Allee und Marksburgstraße für den Kfz-, und teilweise auch Radverkehr gesperrt. Es sind gesonderte Umleitungen ausgewiesen.

Kaulsdorf

Die Myslowitzer Straße wird ab ca. 6 Uhr in beiden Richtungen zwischen Alt-Kaulsdorf (B1/5) und Karlstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Bis Ende November laufen hier Leitungsarbeiten.

Mitte

Im Tunnel Alexanderplatz finden in der Zeit von 20.30 bis 0.30 Uhr Lichtmessungen statt. Der Tunnel wird in beiden Richtungen innerhalb dieser Zeit abschnittsweise gesperrt.