Berlin: U9 laut BVG noch bis Anfang September unterbrochen

Die U9 ist bis zum 7. September zwischen Berliner Straße und Rathaus Steglitz beidseitig unterbrochen. Wie die BVG auf Twitter mitteilte, sind aktuelle Gleisbauarbeiten der Grund dafür. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet – aber nur zwischen den Stationen Berliner Straße und Walther-Schreiber-Platz. Die BVG bittet, für die Strecke Walther-Schreiber-Platz und Rathaus Steglitz, auf die Busse M48, M82, M85, 186, 285 und N88 auszuweichen.

Wie es weiter heißt, gilt die Unterbrechung nur von Sonntag bis Donnerstag und dann erst ab 22.30 Uhr bis zum Betriebsschluss gegen 1 Uhr.

Bauarbeiten: Noch bis 27.08.23 Die Linie #U9_BVG fährt So–Do bis ca. 22:30 Uhr und Fr, Sa ganztägig U Osloer Str. ↔ U Walther-Schreiber-Platz sowie So–Do ab ca. 22:30 Uhr U Osloer Str. ↔ U Berliner Str. Ersatzverkehr zwischen U Berliner Str. ↔ U Walther-Schreiber-Platz. #BVG pic.twitter.com/cZMN9mWdcg — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) July 17, 2023

Die Berliner S-Bahn und auch die BVG nutzen die Sommerferien in Berlin und Brandenburg für umfangreiche Sanierungsarbeiten. Seit Donnerstag sind in beiden Bundesländern Ferien. Erst am 28. August beginnt wieder die Schule.