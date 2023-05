U-Bahnhof Hermannplatz: Acht Polizisten bändigen Angreifer

Ein Mann wurde offenbar bei einem Streit am Hermannplatz in Neukölln aggressiv. Die Polizei bekam die Situation kaum unter Kontrolle. Es gab mehrere Verletzte.

Die Polizei am U-Bahnhof Hermannplatz: Nur mehrere Einsatzkräfte bekommen den Mann unter Kontrolle Morris Pudwell

Im U-Bahnhof Hermannplatz in Berlin-Neukölln sind in der Nacht zu Donnerstag mehrere Menschen bei einem Streit verletzt worden. Nach ersten Informationen wurde ein Mann, der bei dem Streit zwischen 23 Uhr und 0 Uhr involviert war, sehr aggressiv und schlug mit Händen und Füßen um sich. Acht Polizisten mussten den Mann den Angaben zufolge bändigen, es wurde Reizgas gegen den Angreifer eingesetzt.

Die Situation um U-Bahnhof eskalierte weiter: Erschwerend kam hinzu, dass sich eine Frau offenbar solidarisierte und lautstark dagegen aussprach, dass der am Boden liegende Mann von so vielen Beamten festgehalten wird. Befürworter der Polizei-Maßnahme gerieten dann mit der Frau in Streit. Es musste daraufhin Verstärkung alarmiert werden. Der Bahnsteig wurde voller mit Schaulustigen.

Der Angreifer wurde von den Polizisten zu einem Rettungswagen gebracht und auf einer Trage fixiert. Für den Einsatz seien beide Fahrbahnen rund um den Hermannplatz abgesperrt worden. Anschließend wurden Zeugen und vermeintliche Opfer vernommen. Ein offenbar angegriffener Mann lehnte eine rettungsdienstliche Behandlung ab. Warum die Situation so eskalierte, ist noch unklar. Die Polizei Berlin ermittelt.