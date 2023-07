U-Bahnhof Wedding: Mann sticht anderen mit kaputter Bierflasche in die Rippen

Bei einem Streit am U-Bahnhof Wedding hat ein Mann seinen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Bierflasche am Oberkörper verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Männer im Alter von 43 und 44 Jahren am Freitagabend aneinandergeraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte – der 44-Jährige zerbrach dabei eine Bierflasche an einem Mülleimer und stach in Richtung des 43-Jährigen.

Der 43-Jährige wurde am linken Rippenbogen verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Der Tatverdächtige, der dem Verletzten namentlich bekannt ist, flüchtete in unbekannte Richtung. Die Suche nach ihm in der Nähe des Tatortes blieb zunächst erfolglos.