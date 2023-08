U2 fährt ab Montag wieder auf gesamter Linie und im gewohnten Takt

Pünktlich zum Schulbeginn: Die U2 fährt ab kommenden Montag wieder im gewohnten Takt auf ihrer regulären Strecke von Pankow bis Ruhleben und andersherum. Das hat die BVG am Dienstag bekanntgegeben. Damit ist es mit dem Pendelverkehr zwischen Pankow und Senefelder Platz sowie Ruhleben und Spittelmarkt/Klosterstraße vorbei. Die Fahrtzeit vom Alexanderplatz nach Pankow dauert dann wie gewohnt nur noch zwölf Minuten.

Die Sperrung verursacht hatte eine Baustelle des Immobilienunternehmens Covivio am Alexanderplatz. Im Herbst 2022 war der alte Tunnel aus dem Jahr 1913 durch die Bauarbeiten vier Zentimeter abgesackt. Covivio ging in Vorkasse, aufwendige Bauarbeiten begannen – und Berlin war um eine wichtige Ost-West-Verbindung ärmer. Der CEO von Covivio Deutschland, Daniel Fey, bedankte sich am Dienstag bei den „Berliner*innen für ihre Geduld und bei der BVG und allen Beteiligten für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.“

U2 am Alexanderplatz: Tunnel ist weiterhin abgesackt

Damit, dass die U2 zum vorgesehenen Termin wieder öffnet, rechnete in Berlin kaum jemand. Doch wie die BVG gegenüber der Berliner Zeitung bereits vergangene Woche angedeutet hatte, nimmt die U2 jetzt also tatsächlich zum planmäßigen Termin den Verkehr wieder auf – allerdings in einem weiterhin abgesackten Tunnel.