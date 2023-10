U2 in Berlin: Betrunkener Mann mit Pistole randaliert in der U-Bahn, Festnahme

Die Berliner Polizei hat in der U2 am Sonntag einen mit einer Pistole bewaffneten Randalierer festgenommen. Laut Polizei war der 25-jährige Mann angetrunken.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann kurz nach 14 Uhr in der U2 unterwegs und soll dort herumgeschrien und um sich gespuckt haben. Ein Zeuge sah zudem, dass er in einem Gürtelholster eine Pistole bei sich trug. Daraufhin zog der Zeuge die Notbremse und alarmierte die Polizei. Der Zug hielt deswegen im U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz an und der 25-Jährige wurde noch auf dem Bahnsteig von der Polizei festgenommen.

Die Einsatzkräfte fanden bei ihm eine Schreckschusspistole sowie ein Messer und beschlagnahmten beides. Der Mann ist nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins und eine Atemalkoholprobe erbrachte bei ihm einen Wert von über 1,6 Promille. Er kam in Polizeigewahrsam, welchen er anschließend wieder verlassen durfte. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten.