U8: Bauarbeiten dauern länger – Züge halten weiter nicht am Bahnhof Pankstraße

Eigentlich sollten am Dienstag Fahrgäste in Fahrtrichtung Wittenau wieder am U-Bahnhof Pankstraße aussteigen können. Das wird nun aber noch monatelang nicht gehen.

Die Bauarbeiten am Bahnsteig des U-Bahnhofs Pankstraße (U8) in Berlin-Gesundbrunnen dauern wesentlich länger als geplant. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Dienstag mit. Eigentlich hatten die Züge der U8 Richtung Wittenau am Dienstag wieder am U-Bahnhof Pankstraße halten sollen – daraus wird nun aber erst einmal nichts.

Laut BVG müssen die Bauarbeiten am Bahnsteig um rund zweieinhalb Monate verlängert werden. Grund sei eine notwendige Lageanpassung des Gleises. Die Richt- und Stopfarbeiten hierfür würden im Januar beginnen. Erst im Anschluss könne die Bahnsteigkante fertiggestellt werden. Am 3. März sollen Fahrgäste Richtung Wittenau dann wieder im Bahnhof Pankstraße aussteigen können.

Seit dem 19. September fahren die U-Bahnen Richtung Wittenau ohne Halt im Bahnhof Pankstraße durch. Fahrgäste müssen entweder eine Station früher, in Gesundbrunnen, aussteigen und laufen oder bis Osloer Straße fahren und von dort aus eine Station zurück – Richtung Hermannstraße halten die Züge der U8 nämlich seit dem 25. September wieder im Bahnhof Pankstraße.