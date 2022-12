Über 100 Briefe aus Postkästen gefischt: Mann in U-Haft Der Mann, der berlinweit über 100 Briefe aus Briefkästen gezogen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Gegen den 30-Jährigen wurde am Mittwoch Haftbefehl e... dpa

Berlin -Der Mann, der berlinweit über 100 Briefe aus Briefkästen gezogen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Gegen den 30-Jährigen wurde am Mittwoch Haftbefehl erlassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Gegen den Mann wird wegen Postdiebstahls ermittelt. Festgenommen wurde der Verdächtige am Mittwoch. Ein Zeuge beobachtete ihn in der Riegerzeile in Mariendorf und rief die Polizei.