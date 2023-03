Über eine Tonne Kokain bei Obsthändler gefunden

Ein Polizeifahrzeug steht in der Nähe des Gebäudes eines Obsthändlers in Groß Kreutz. pa

Ein Polizeifahrzeug steht in der Nähe des Gebäudes eines Obsthändlers in Groß Kreutz. pa Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/d

Groß Kreutz -Nach einer Großrazzia hat die Polizei bei einem Obst-Großhändler in Groß Kreutz (Kreis Potsdam-Mittelmark) 1200 Kilogramm Kokain in Bananenkisten entdeckt. Dies sei bislang der größte Fund dieser geschmuggelten Droge in Brandenburg, sagte Polizeisprecher Mario Heinemann am Mittwoch. Nach dem Hinweis eines Mitarbeiters habe die Polizei in einem Großeinsatz das Gelände des Obst-Großhandels am Dienstagnachmittag umstellt, sagte der Sprecher. Anschließend sei bei der Durchsuchung der Hallen die große Menge der Droge in den Bananenkisten entdeckt worden.

Bei dem Großeinsatz sei neben Bereitschaftspolizei, Spezialkräften und dem Zoll auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen, erklärte der Sprecher. Eine Sprecherin des Obst-Großhandels wollte sich zu dem Drogenfund in ihrem Unternehmen nicht äußern.

Bereits Ende August vergangenen Jahres waren in dem Obst-Großhandel rund 660 Kilogramm Kokain in Bananenkisten entdeckt worden. Dies war bis dahin der größte Drogenfund in der Geschichte des Bundeslandes. Ein Sprecher des Zollfahndungsamts erklärte am Mittwoch zum aktuellen Fall, nun müsse ermittelt werden, woher die Drogen stammten und auf welchem Wege sie in das Unternehmen in Groß Kreutz gelangt seien. Zum Schwarzmarktwert der 1200 Kilogramm Kokain konnte der Sprecher keine Angaben machen. Im vergangenen Sommer war der Schwarzmarktwert der 660 Kilogramm Kokain auf rund 50 Millionen Euro geschätzt worden.

Ermittler gingen damals von einer möglichen Panne der Schmuggler aus. Das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg hatte erklärt, solche Lieferungen kämen häufig per Schiff, getarnt mit legaler Ware aus den Anbaugebieten der Koka-Pflanze in Südamerika. Diese würden dann in den großen Häfen Rotterdam, Amsterdam oder Hamburg von Mittelmännern rausgefischt, bevor die legale Ware verkauft werde. Dies sei in dem Fall möglicherweise schief gegangen.