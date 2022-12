Wilmersdorf: Frau bei Überfall auf Juwelier verletzt – Fahndung läuft Zwei Männer raubten ein Geschäft an der Fasanenstraße aus. Sie entkamen mit der Beute. Die Fahndung läuft. dpa

Polizisten haben in Berlin einen Tatort abgesperrt (Symbolbild). Imagao/U. J. Alexander

Berlin -In Berlin-Wilmersdorf ist ein Juweliergeschäft überfallen worden. Zwei Männer hatten am Freitagabend in dem Geschäft in der Fasanenstraße geklingelt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine Mitarbeiterin ließ die beiden herein und wurde sofort von einem der Männer mit Reizgas besprüht. Die 54-Jährige erlitt Augenreizungen und bekam Probleme mit der Atmung. Die Männer nahmen Schmuckstücke an sich und flüchteten mit einem Auto.