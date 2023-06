Überfall auf Obdachlosen: Polizei fahndet nach Tätern

Ein wohnungsloser Mann ist in Prenzlau (Uckermark) von unbekannten Tätern überfallen und mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Am Dienstag sei in sozialen ...

Prenzlau -Ein wohnungsloser Mann ist in Prenzlau (Uckermark) von unbekannten Tätern überfallen und mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Am Dienstag sei in sozialen Netzwerken ein Video aufgetaucht, das die Tat zeige, berichtete ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage. Die Polizei fahnde nun nach den unbekannten Tätern und rufe mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Der Überfall habe sich vermutlich am Montagabend ereignet. Das Opfer sei der Polizei namentlich bekannt, berichtete der Sprecher. Zuerst hatte der „Uckermark-Kurier“ berichtet.

Der Sprecher bestätigte, dass es noch ein zweites Video gebe, das einen mutmaßlichen Mittäter zeigen solle, der sich für den Überfall entschuldige. Auch dieses Video werde von den Ermittlern geprüft.