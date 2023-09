Überfall auf Supermarkt: Täter flüchtet ohne Beute

Berlin -Ein Unbekannter soll in Berlin-Niederschönhausen einen Supermarkt überfallen und einen 28-jährigen Angestellten mit Reizgas verletzt haben. Der maskierte Täter soll am späten Samstagabend vor der Eingangstür eines bereits geschlossenen Supermarktes in der Provinzstraße zwei Angestellte aufgefordert haben, den Supermarkt erneut für ihn zu öffnen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei soll der Tatverdächtige einen 28-jährigen Angestellten mit Reizgas besprüht habe.

Der 28-Jährige soll dieser Aufforderung nachgekommen sein und dem Tatverdächtigen im Supermarkt den Inhalt des Tresors zusammengepackt haben, wie es hieß. Dabei soll der Unbekannte ihn erneut mit Reizgas besprüht haben, anschließend jedoch ohne die Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die andere 66-jährige Angestellte brachte sich währenddessen in Sicherheit und forderte eine Passantin auf, die Polizei zu alarmieren. Der 28-Jährige kam mit einer Atemwegsreizung und Augenverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.