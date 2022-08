Berlin - Nach einem Raubüberfall an einem Geldautomaten in Berlin hat das Opfer den Täter selbst verfolgt. Der 24 Jahre alte Tatverdächtige konnte schließlich festgenommen werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er hatte demnach einen 28-Jährigen beim Geldabheben an der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte niedergeschlagen und ihm die Geldscheine entrissen. Der Überfallene stand jedoch auf und rannte dem Täter hinterher. Dabei rief er die Polizei an, die den Verdächtigen schließlich in einem Hostel an der Oranienburger Straße festnahm und das geraubte Geld beschlagnahmte.