Übermüdet: 45-Jähriger schläft während Fahrt in Lastwagen Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer ist bei seiner Fahrt auf der A12 zwischen Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde eingeschlafen. Die Polizei war am Donnerstagmorge... dpa

Frankfurt (Oder) -Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer ist bei seiner Fahrt auf der A12 zwischen Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde eingeschlafen. Die Polizei war am Donnerstagmorgen auf den Lastwagenfahrer aufmerksam geworden, da dieser Schlangenlinien fuhr und zu wenig Abstand zu seinem Vordermann hielt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es stellte sich heraus, dass der 45-Jährige am Steuer seines Lastwagens eingeschlafen war.