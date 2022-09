Zossen - Bei der Pilzsuche haben drei Frauen in Zossen (Landkreis Teltow-Fläming) eine brisante wie ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Sie hätten am Samstag im Ortsteil Wünsdorf neben den Pilzen auch das Geschoss einer Panzerfaust gefunden, wie die Beamten am Sonntag berichteten. Die Frauen riefen die Polizei, die dann den Kampfmittelbeseitigungsdienst anforderte. Die Pilzsucherinnen hatten Glück: Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat seinen Hauptsitz in Wünsdorf. Die Experten bargen die Munition ordnungsgemäß, wie die Polizei mitteilte.