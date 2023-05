Überwiegend Sonne in Berlin und Brandenburg

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich am Dienstag über Temperaturen bis 22 Grad und viel Sonnenschein freuen. Erst im Verlauf des Nachmittags so...

Berlin/Potsdam -Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich am Dienstag über Temperaturen bis 22 Grad und viel Sonnenschein freuen. Erst im Verlauf des Nachmittags soll ein frischer Wind aufziehen, insbesondere in Richtung Uckermark und Oder. Lokal kann es Windböen mit bis zu 61 Stundenkilometern geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Im Westen sollen dann auch leichte Wolkenfelder aufziehen. In der Nacht soll es trocken bleiben. Bei Tiefstwerten zwischen 9 und 6 Grad kühlt es sich allerdings wieder deutlich ab.

Der Mittwoch beginnt dem DWD zufolge im Osten Brandenburgs ebenfalls sonnig, im Westen soll es hingegen überwiegend bewölkt werden. Im Tagesverlauf sollen dann auch im Osten mehr Wolken aufziehen. Die Temperaturen steigen der Vorhersage zufolge auf 17 bis 21 Grad. In der Nacht bleibt es demnach bei Werten zwischen 11 und 8 Grad meist trocken.

Am Donnerstag sollen mehr Wolken aufziehen, im Westen kann es zeitweise auch leicht regnen. Die Temperaturen steigen laut Vorhersage auf Höchstwerte zwischen 17 und 20 Grad.