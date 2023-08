Panikrocker Udo Lindenberg genießt nicht nur hohe Bekanntheit als Sänger, sondern auch als Maler. Nun sind fünf seiner Werke aus einem Modegeschäft in Prenzlauer Berg gestohlen worden. Die Berliner Polizei sucht nach den Kunstdrucken. Die handsignierten und nummerierten Bilder wurden am frühen Morgen des 7. August zwischen 4 Uhr und 4.15 Uhr entwendet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Ermittler gaben eine Sachfahndung nach den vermissten Exemplaren heraus. Mit einer Veröffentlichung von Bildern der Grafiken erhofft sich das Landeskriminalamt Hinweise dazu, ob die gerahmten Arbeiten zum Kauf, Tausch oder als Pfand angeboten wurden.

„Ich glaub, Sie haben einen Vogel“: Die Berliner Polizei sucht nach fünf Kunstdrucken von Udo Lindenberg. Polizei Berlin

Werke von Udo Lindenberg gestohlen: Polizei Berlin bittet um Hinweise

Der 77-jährige Udo Lindenberg ist seit Mitte der 1990er-Jahre auch als Maler aktiv. Weil der Künstler Aquarellfarben und hochprozentigen Likör zum Malen verwendet, werden die Arbeiten auch Likörelle genannt. Lindenbergs Bilder in bunten Farben sind oft mit Sprüchen und Zitaten verziert. So trägt ein Werk den Satz „Ich glaub, Sie haben einen Vogel“. Ein anderes zeigt einen Zug mit dem Ziel Pankow, angelehnt an den berühmten Song „Sonderzug nach Pankow“ aus dem Jahr 1983.

„Sonderzug nach Pankow“: Auch dieses Werk ist Anfang August in Berlin gestohlen worden. Polizei Berlin

Zeugen können sachdienliche Hinweise unter der Vorgangsnummer 230807-0625-216933 an die sachbearbeitende Dienststelle sowie jede andere Polizeidienststelle geben. Auch können sie eine E-Mail an fahndung@polizei.berlin.de senden. (mit dpa)