Nach Klebe-Aktionen: Letzte Generation spricht mit der Berliner Polizei

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben einem Medienbericht zufolge mit der Berliner Polizei gesprochen. Sie wollten erreichen, dass ihnen zugehört wird – in einem friedlichen Kontext. Zudem baten sie um Verständnis für ihre Proteste.

Wie die B.Z. schreibt, trafen sich die Aktivisten am 18. April mit den Führungskräften der Landespolizeidirektion. Einige Tage danach sollen sie außerdem mit Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik und dem Vize-Präsidenten Marco Langner gesprochen haben. Auch Verantwortliche der Bundespolizei und Berliner Feuerwehr wurden demnach von den Aktivisten für Gespräche angefragt.

Polizei will Inhalte und Motive der Aktivisten nicht erörtern

Die Vertreter der Letzten Generation stellten dem Bericht zufolge den Behörden ihre Glaubensgrundsätze vor. Der erste: Ehrlichkeit - sie gaben an, nicht zu lügen. Zweitens: Die Aktivisten beharrten darauf, dass sie immer Rettungsgassen bilden. In der Vergangenheit waren öfter Rettungsfahrzeuge nicht an den Blockaden vorbeigekommen. Die Aktivisten wurden dafür vor allem in den sozialen Medien scharf kritisiert. Ein weiterer Leitsatz, den sie angaben: Sie seien nicht gegen die Polizei. Und Viertens: Sie handelten friedlich, gewaltfrei und respektvoll.

Die Erörterung der Inhalte und Motive der Klimaaktivisten habe die Polizeipräsidentin unter Hinweis auf die Neutralität der Polizei „sehr deutlich“ abgelehnt, zitiert die Zeitung die Behörde. Das Konzept der „ausgestreckten Hand“ ende, „wenn Straftaten angekündigt und begangen werden“. Auf die Gefahren durch die Blockaden sei hingewiesen worden. Würden die Klima-Kleber angegriffen, schreite man „unmittelbar und konsequent“ ein, so Slowik.