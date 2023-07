„Überall heftige Kämpfe“: Ukraine meldet Vorrücken der russischen Armee

Inmitten der ukrainischen Offensive hat Russland offenbar zum Gegenschlag ausgeholt. Die Ukraine meldete am Sonntag ein Vorrücken russischer Truppen in vier Bereichen der Frontlinie in der Ostukraine und „heftige Kämpfe“. „Überall toben heftige Kämpfe“, schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Die Situation sei „kompliziert“. Russland rücke in den Bereichen Awdijiwka, Marjinka, Lyman und Swatowe vor.

In der Nacht zu Sonntag musste Kiews Luftverteidigung zudem feindliche Geschosse abwehren, nachdem die Hauptstadt zwölf Tage lang nicht angegriffen worden war. Herabfallende Trümmer stürzten auf Wohngebiete, mindestens ein Zivilist wurde verletzt.

Südlich der ostukrainischen Stadt Bachmut und in der Nähe von Berdjansk und Melitopol in der Südukraine rückten ihren Angaben zufolge allerdings die ukrainischen Truppen vor, wenn auch nur mit „teilweisem Erfolg“. An der südlichen Front leisteten die russischen Soldaten „erheblichen Widerstand“, auch Minen seien ein Problem, erklärte Malijar. Der ukrainische Vormarsch komme daher nur „allmählich“ voran.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Ukraine bemühe sich aber „kontinuierlich und unermüdlich“ darum, „die Voraussetzungen für einen möglichst schnellen Vormarsch zu schaffen“, fügte sie hinzu.