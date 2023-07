Überfall in Kreuzberg: Räuber prügeln Mann krankenhausreif

Ein Mann ist am Mittwoch in Berlin-Kreuzberg Opfer eines gewalttätigen Überfalls geworden. Die unbekannten Täter brachen dem 54-Jährigen in den frühen Morgenstunden gegen 3.45 Uhr mehrere Knochen im Gesicht, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer erklärte, dass er plötzlich von den Unbekannten angegriffen wurde, als er den Spreewaldplatz überquerte. Er sei geschlagen und gegen den Kopf getreten worden. Anschließend sei ihm sein Portemonnaie abgenommen worden. Die Räuber flohen. Der überfallene Mann musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.