Überfall auf 70-Jährige: Berliner Polizei fahndet nach mutmaßlichem Räuber

Die Berliner Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Räuber. Wie aus einer Polizeimitteilung vom Mittwoch hervorgeht, soll der Gesuchte am Samstag, 2. Juli, gegen 9.40 Uhr, eine 70-jährige Frau an der Bushaltestelle der Linie 271 in der Kapaunenstraße/Rhodeländerweg in Rudow überfallen haben.

Beide waren zuvor aus einem Bus ausgestiegen. Zunächst habe der Mann die 70-Jährige nach dem Weg gefragt, dann soll er ihr unvermittelt eine Kette vom Hals gerissen haben.

Tatverdächtiger kann flüchten

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Rudower Fließ. Die 70-Jährige erlitt leichte Rötungen am Hals. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Mit Hilfe der Überfallenen konnte ein Phantombild erstellt werden, mit die Berliner Polizei jetzt nach dem mutmaßlichen Räuber sucht.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: männlich

circa 25-30 Jahre alt

etwa 167-175 cm groß

sportlich, sehr schlank

arabischer Phänotypus

dunkle, fast schwarze Haare, oben ein wenig gelockt

Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-473114, außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-471100, per E-Mail an mailto:Dir4K31@polizei.berlin.de, die https://www.internetwache-polizei-berlin.de/ der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.