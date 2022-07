Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in der Uhlandstraße in Berlin-Wilmersdorf am 29. Juni haben Polizei und Staatsanwaltschaft das Fluchtfahrzeug sichergestellt. Wie die Behörden mitteilen, führte eine umfangreiche kriminaltechnische Untersuchung zum Ermittlungserfolg. DNA-Spuren wurden gesichert.

Bei dem Überfall wurden vier Menschen verletzt, darunter zwei Bankangestellte einer Postbank und zwei Sicherheitskräfte, die den Geldtransporter fuhren. Die Polizei geht bislang von zwei bis vier maskierten Tätern aus. Die Verdächtigen, die mindestens eine Geldkassette geraubt haben sollen, entkamen Richtung Mecklenburgische Straße, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Fluchtauto handelt es sich um einen schwarzen Audi A6.