Zwei junge Männer haben am Freitagabend einen Supermarkt in Berlin-Marzahn überfallen. Wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilt, betraten die zwei Tatverdächtigen gegen 19.50 Uhr das Geschäft am Helene-Weigel-Platz.

Einer der Männer soll dann einen 37-jährigen Mitarbeiter des Supermarktes mit einem Messer attackiert haben, während sein Komplize den Mann festhielt. Der 37-Jährige wurde dabei am Finger verletzt. Anschließend drängten die Tatverdächtigen den 37-Jährigen sowie eine 76 Jahre alte Kundin in Richtung des Kassenbereiches und versprühten einen Reizstoff.

Tatverdächtige erpressen Herausgabe von Geld und flüchten

Während einer der Angreifer den 37-Jährigen unter Vorhalten eines Messer dazu zwang, aus einem Geldschrank Geld herauszugeben, bedrohte der andere die 37-jährige Kassiererin mit dem Reizstoffspray und forderte sie auf, die Kassenlade zu öffnen, aus welcher der Maskierte Geld entwendete. Mit ihrer Beute soll das Duo in Richtung Springpfuhlpark geflüchtet sein.

Beide Frauen blieben unverletzt, der 37-jährige Angestellte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.