Überfall in Marzahn: Frau wird in Durchgang von zwei Männern attackiert

Zwei Unbekannte haben am späten Mittwochabend in Marzahn eine Frau überfallen und verletzt. Die 37-Jährige wurde kurz vor Mitternacht in einem Durchgang zwischen zwei Supermärkten nahe der Tramhaltestelle Alt-Marzahn von den beiden Männern attackiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Einer der Männer soll sich hinter sie gestellt haben, während der andere ihr an den Hals gefasst und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Währenddessen soll er sie angebrüllt und versucht haben, ihre Handtasche zu entwenden. Die Frau fing daraufhin an zu schreien, wehrte sich und konnte in Richtung Allee der Kosmonauten fliehen.

Die beiden Männer flüchteten. Die Frau kam mit Verletzungen am rechten Jochbein, am Hals und an der rechten Hand ins Krankenhaus.