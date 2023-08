Ein 29-Jähriger hat am Freitagvormittag eine ältere Frau in Berlin-Wilhelmstadt ausgeraubt. Wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilt, war die Seniorin gerade mit ihrem Rollator auf dem Gehweg auf der Heerstraße unterwegs, als der Tatverdächtige ihr die goldene Halskette und einen Ring entriss.

Ein 41-jähriger Zeuge verfolgte den flüchtenden Mann auf seinem Fahrrad und rief dabei um Hilfe. Zufällig beobachtete ein Polizist, der gerade außer Dienst war, die Szene von seinem Motorrad auf. Der Polizist stellte sein Bike ab und nahm zu Fuß ebenfalls die Verfolgung auf. Mit Erfolg: Er nahm den 29-Jährigen in der Wilhelmstraße fest. Verstärkung rückte an und brachte den Tatverdächtigen in ein Polizeigewahrsam. Er soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei weiter mitteilt.

Die Rentnerin blieb indes unbekannt – sie hatte den Tatort bereits verlassen. Polizisten konnten sie nirgends finden.