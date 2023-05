Überraschende Pleite: US-Medienunternehmen Vice ist insolvent

Bei dem auch in Deutschland erscheinenden Magazin soll es schon länger gekriselt haben. Nun steht Vice Media zum Verkauf. Man freue sich aber auf „das nächste Kapitel“.

Das einst als Vorreiter im digitalen Journalismus gefeierte US-Unternehmen Vice Media hat nach eigenen Angaben Gläubigerschutz beantragt. Wie aus einem am Montag veröffentlichten und im US-Bundesstaat New York eingereichten Insolvenzantrag hervorgeht, hat die Mediengruppe bei verschiedenen Investoren Schulden in Millionenhöhe angesammelt. Zuvor hatte es bereits eine größere Kündigungswelle bei dem Unternehmen gegeben.

Zugleich stellt sich Vice den Angaben nach selbst zum Verkauf und soll nun für rund 225 Millionen US-Dollar (ca. 200 Millionen Euro) an einen Zusammenschluss von Kreditgebern gehen. Das Flaggschiff des Medienkonzerns – das werbefinanzierte Online-Nachrichtenmagazin Vice – gehörte in den USA zu den ersten und gerade bei einer jüngeren Zielgruppe zu den beliebtesten Medien dieser Art. Seit 2005 betreibt Vice auch ein Büro in Berlin.

Vice ist Pleite: Journalisten sollen weiterarbeiten

Bei dem nun angestoßenen Vorgang in den USA handelt es sich um ein sogenanntes „freiwilliges Reorganisationsverfahren nach Chapter 11“. Ein solches Verfahren soll Unternehmen ermöglichen, auch im Fall einer Pleite den Geschäftsbetrieb ungehindert weiterführen zu können. Dementsprechend optimistisch äußerten sich die beiden Geschäftsführer, Bruce Dixon and Hozefa Lokhandwala, in einer Mitteilung vom Montag.

„Dieser beschleunigte, gerichtlich überwachte Verkaufsprozess wird das Unternehmen stärken und Vice für ein langfristiges Wachstum positionieren“, erklärten die CEOs, die nach eigenen Aussagen weiter im Amt bleiben wollen. Man hoffe, den Verkaufsprozess bereits „in den nächsten zwei bis drei Monaten“ abschließen und „ein neues Kapitel aufschlagen“ zu können. Derweil sollen die Online-Seiten des Magazins weiter bespielt und Gehälter wie gewohnt ausgezahlt werden, wie das Unternehmen versicherte.

Vice wurde im Jahr 1994 vom kanadischen Journalist Shane Smith gegründet. Vor allem dank seiner investigativen – in Deutschland auch teils als plakativ und oberflächlich kritisierten – Recherchen entwickelte sich das Magazin schnell zu einem international operierenden Multimediakonzern. Einem Bericht der New York Times zufolge schreibt das Unternehmen allerdings schon seit mehreren Jahren rote Zahlen.