Überraschende Wende nach Tod von Jogger: Gutachten hält Bärin für unschuldig

Im Fall des getöteten Joggers in Italien deutet sich eine überraschende Wende an. Laut einem Gutachten nach der Obduktion der Leiche könnte die beschuldigte Bärin Gaia (Kürzel JJ4) unschuldig am Tod des 26-Jährigen sein. Das forensische Gutachten kommt zu dem Schluss, dass ein männlicher Bär den Mann getötet haben muss. Das teilt die italienische Liga gegen Tierversuche in einer Pressemitteilung mit.

In dem Gutachten ist von Verletzungen die Rede, „die durch Penetration eines Paars von Eckzähnen identifizierbar sind, die durch einen Abstand gekennzeichnet sind, der für die Eckzähne eines erwachsenen männlichen Bären typisch ist.“ Weibliche Bären hätten kleinere Maße.

Gericht entscheidet am Donnerstag über Zukunft von Bärin Gaia

Die beschuldigte Bärin Gaia wurde gefangen und wartet im Bärengehege Casteller bei Trient in Italien auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, ob sie getötet werden soll. Das Urteil soll am Donnerstag gefällt werden. Zuvor war bereits das zweite Dekret zum Abschuss der Bärin JJ4 juristisch einkassiert worden. Das Verwaltungsgericht von Trient entschied, dass die Anordnung zur Tötung des Tieres durch Regionalpräsident Maurizio Fugatti unwirksam ist. Fugatti hatte zuletzt zum zweiten Mal entschieden, die „Problembärin“ erschießen zu lassen.

Die Liga gegen Tierversuche fordert nun auch auf Basis der neuen Erkenntnisse des forensischen Gutachtens die Freilassung der „Problembärin“. In Italien wird seit Wochen heftig über die Angelegenheit diskutiert. Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin sagte mehrmals, dass er sich dafür einsetze, das Tier umzusiedeln, eventuell auch ins Ausland. Auch ein Bärengehege in München hatte angeboten, das Tier aufzunehmen.